Канарейкин прокомментировал игру Овечкина в этом сезоне НХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин отреагировал на результативный матч нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«В карьере любого хоккеиста бывают моменты, когда хорошие серии чередуются с застоем. Здесь, наверное, много факторов, которые влияют на игру: повышенное внимание общественности, близость рекорда, возраст и т.д. Но будем надеяться, что этот тяжелый период для Александра прошел. Тем более мелкие травмы с возрастом начинают вылезать. Главное — избежать больших проблем со здоровьем. Верим в Александра, в его стойкость, русский характер и большущий талант», — цитирует Канарейкина Metaratings.ru.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Овечкин провел 44 матча, заработав 31 очко (9+22).