Защитник и капитан «Нэшвилла» Роман Йоси поделился мнением об игре российского хоккеиста «Предаторз» Якова Тренина.

«Яков — отличный парень. Его игра — одна из причин, по которой мы так успешны», — приводит пресс-служба «Нэшвилла» слова Йоси.

Roman Josi on Yakov Trenin: «He's a great guy, and the way he plays, he's one of the reasons why we're so successful.» pic.twitter.com/ybdSOPwJzL — Nashville Predators (@PredsNHL) December 11, 2021

Сегодня, 11 декабря Тренин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:2). В сезоне-2021/22 24-летний россиянин набрал 8 (5+3) очков в 27 матчах.

«Нэшвилл» занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 33 очками.