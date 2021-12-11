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Капитан «Нэшвилла» Йоси: «Игра Тренина — одна из причин, по которой мы так успешны»

Капитан «Нэшвилла» Йоси назвал игру россиянина Тренина одной из причин успешных результатов команды
09:23
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Защитник и капитан «Нэшвилла» Роман Йоси поделился мнением об игре российского хоккеиста «Предаторз» Якова Тренина.

«Яков — отличный парень. Его игра — одна из причин, по которой мы так успешны», — приводит пресс-служба «Нэшвилла» слова Йоси.

Сегодня, 11 декабря Тренин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:2). В сезоне-2021/22 24-летний россиянин набрал 8 (5+3) очков в 27 матчах.

«Нэшвилл» занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 33 очками.

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Иван Торопцев все материалы автора
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