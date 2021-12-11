Вратарь «Филадельфии» Харт признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Филадельфии» Картер Харт признан первой звездой дня в НХЛ.

Голкипер отразил 41 из 44 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:3). Отметим, что «Филадельфия» прервала серию из 10 поражений подряд.

Вторая звезда дня — нападающий «Ванкувера» Нильс Хегландер, который отличился дублем в игре с «Виннипегом» (4:3 Б).

Третьей звездой дня стал защитник «Нэшвилла» Роман Йоси, на счету которого гол и результативная передача в матче с «Нью-Джерси» (3:2).