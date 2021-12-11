Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида до 2 очков

Форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль продолжают лидировать в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

На счету Драйзайтля 23 гола и 22 результативных передачи, у Макдэвида 16 заброшенных шайб и 29 голевых передач. У обоих хоккеистов по 45 очков.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал две результативных передачи в игре против «Питтсбурга» (2:4) и сократил отставание от Драйзайтля и Макдэвида до 2 очков. Теперь у Овечкина 43 (20+23) очка.

Другой россиянин, форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря голевой передаче в игре с «Баффало» (2:1) догнал по очкам Стивена Стэмкоса и Кирилла Капризова. У всех троих хоккеистов по 32 очка, Стэмкос занимает пятое место, опережая Капризова и Панарина по заброшенным шайбам. Капризов идет на шестой строчке, поскольку у него на один гол больше, чем у Панарина.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 45 очков (23+22)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 45 очков (16+29)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 очка (20+23)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 34 очка (11+23)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 32 очка (13+19)

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 32 очка (10+22)

7. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 32 очка (9+23)