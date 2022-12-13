Капитан «Миннесоты» Сперджен проводит 800-й матч в НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Эдмонтоном».

Для капитана «Уайлд» Джареда Сперджена это 800-й матч в лиге. Всю карьеру в НХЛ он выступает за «Миннесоту».

В 800 матчах в НХЛ Сперджен набрал 356 (101+255) очков.