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Капитан «Миннесоты» Микко Койву покинет клуб после 15 лет в команде

18:18
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Капитан «Миннесоты» Микко Койву покинет клуб. Генеральный менеджер «Дикарей» Билл Герин заявил, что клуб не будет продлевать контракт с 37-летним финном, сообщает пресс-служба команды.

Койву был капитаном «Миннесоты» с 2009 года. А в команде он дебютировал в сезоне-2005/06. Всю свою карьеру в Северной Америке Койву провел в составе только одной команды. На его счету 1028 матчей и 709 (205+504) набранных очков.

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