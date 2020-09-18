Капитан «Миннесоты» Микко Койву покинет клуб после 15 лет в команде

Капитан «Миннесоты» Микко Койву покинет клуб. Генеральный менеджер «Дикарей» Билл Герин заявил, что клуб не будет продлевать контракт с 37-летним финном, сообщает пресс-служба команды.

The #mnwild announced the team will not re-sign Mikko Koivu for the upcoming season.



Full statement from General Manager Bill Guerin «https://t.co/CmcHCV0wWZ pic.twitter.com/CNQRD3T5Xz — Minnesota Wild (@mnwild) September 18, 2020

Койву был капитаном «Миннесоты» с 2009 года. А в команде он дебютировал в сезоне-2005/06. Всю свою карьеру в Северной Америке Койву провел в составе только одной команды. На его счету 1028 матчей и 709 (205+504) набранных очков.