Защитник минского «Динамо» Хэмилтон: «Было бы очень круто увидеть, как Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Защитник минского «Динамо» Роберт Хэмилтон заявил, что хотел бы увидеть, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Жду ли я, что он побьет рекорд? Рекорды создаются для того, чтобы их превосходили. Это было бы так круто. Я знаю ребят, которые играли с Овечкиным и могут сказать только хорошее. Было бы очень круто увидеть, как он это сделает», — приводит слова Хэмилтона ТАСС.

За свою карьеру в НХЛ 38-летний Овечкин сыграл 1404 матча, в которых забросил 839 шайб. Чтобы превзойти рекорд Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги, россиянину нужно забить 56 голов.

«Вашингтон» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 65 очков в 60 играх.