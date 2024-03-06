«Сан-Хосе» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного сезона НХЛ — 7:6 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Даллас» с 85 очками в 64 играх идет на втором месте в Западной конференции. «Сан-Хосе» занимает 15-ю строчку, набрав 37 очков в 61 матче.

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