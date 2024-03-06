Крикунов не исключил, что Кузнецов может продолжить карьеру в России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов не исключил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может перейти в российский клуб.

«Не знаю, какое теперь будущее у Кузнецова. Он все-таки уже взрослый человек, он должен разобраться с собой. Наверное, сейчас у него открыта дорога в Россию, но я не знаю их правила по контрактам. Если придут к обоюдному согласию, тогда да.

В России Кузнецов бы пригодился любой команде, но будет зависеть от его поведения. Если его выставили на драфт отказов, то это не просто так, причины есть. Не знаю, нужен ли он СКА, потому что у них народа уже хватает. Но это хороший игрок, поэтому не помешает ни одной команде», — цитирует Крикунова Legalbet.