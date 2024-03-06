Крикунов не исключил, что Кузнецов может продолжить карьеру в России
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов не исключил, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов может перейти в российский клуб.
«Не знаю, какое теперь будущее у Кузнецова. Он все-таки уже взрослый человек, он должен разобраться с собой. Наверное, сейчас у него открыта дорога в Россию, но я не знаю их правила по контрактам. Если придут к обоюдному согласию, тогда да.
В России Кузнецов бы пригодился любой команде, но будет зависеть от его поведения. Если его выставили на драфт отказов, то это не просто так, причины есть. Не знаю, нужен ли он СКА, потому что у них народа уже хватает. Но это хороший игрок, поэтому не помешает ни одной команде», — цитирует Крикунова Legalbet.
В субботу, 2 марта, стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». Через несколько часов клуб выставил россиянина на драфт отказов.
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|35
|26
|78
|4
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|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
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|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|64
|38
|26
|85
|2
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|3
|Колорадо
|63
|38
|25
|81
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|62
|25
|37
|55
|8
|Чикаго
|63
|16
|47
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|64
|40
|24
|87
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Лос-Анджелес
|61
|31
|30
|73
|4
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|61
|15
|46
|37
|6.03
|03:00
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Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|6.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 5
|6.03
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 2
|6.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|6.03
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|6.03
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 4
|6.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|2 : 5
|6.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|6 : 7 ОТ
|6.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|63
|105
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
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Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|53
|
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Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
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Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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Спенсер Мартин
Каролина
|5
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