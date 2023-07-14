Канадский хоккеист считает, что переход Тарасенко сделает «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли
Канадский хоккеист Джесси Курвиль-Линч поделился мнением о возможном переходе форварда Владимира Тарасенко в «Вашингтон».
«У «Кэпиталз» будет одна из самых опасных атакующих команд на "Востоке", если они смогут привлечь Тарасенко. У них уже есть серьезные игроки в атаке, такие как Алекс Овечкин, Том Уилсон и Евгений Кузнецов, и это лишь некоторые из них. Добавление Тарасенко сделает «Вашингтон» претендентом на Кубок Стэнли, как только он присоединится к команде.
Скорее всего, он получит шанс в первом звене или по крайней мере проведет большую часть сезона в первых двух звеньях. Он игрок, который поможет «Кэпиталз» пройти путь от борьбы за место в плей-офф до места в тройке лучших в столичном дивизионе.
Ожидается, что Тарасенко заключит годовой контракт и сделает ставку на себя, чтобы заработать более выгодную и продолжительную сделку, когда потолок зарплат резко подскочит в следующем межсезонье. Если игрок заинтересован в переходе в «Кэпиталз», они должны быть готовы к этому. Надеюсь, у них получится», — говорится в статье Курвиля-Линча на The Hockey Writers.
Ранее сообщалось, что 31-летний россиянин отклонил предложения от нескольких клубов НХЛ и сменил агента.
Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года, в феврале 2023 года игрока обменяли в «Рейнджерс». После завершения сезона-2022/23 россиянин стал свободным агентом.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -