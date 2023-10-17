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Сегодня, 12:20

Каменский — о старте сезона Овечкина: «Не стоит торопиться с выводами!»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Овечкин (слева).
Фото USA Today Sports

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона-2023/24 в НХЛ.

В матче против «Калгари» (4:3 Б) 38-летний хоккеист провел 18-ю игру в карьере без бросков в створ в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин не нанес ни одного броска в створ впервые с ноября 2021 года.

«У них сезон только начался. Старты бывают разные. Сейчас только начало сезона. Не стоит торопиться с выводами! Он уже все всем доказал. Все будет нормально», — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин принял участие в двух матчах «Вашингтона» в сезоне-2023/24 и не отличился результативными действиями.

«Вашингтон» проведет следующую игру 19 октября против «Оттавы».

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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 3 2 1 4
2 Рейнджерс 3 2 1 4
3 Каролина 3 2 1 4
4 Нью-Джерси 3 1 2 3
5 Айлендерс 1 1 0 2
6 Филадельфия 2 1 1 2
7 Вашингтон 2 1 1 2
8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 3 2 1 4
3 Оттава 3 2 1 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Монреаль 2 1 1 3
6 Тампа-Бэй 3 1 2 2
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 2 2 0 4
2 Чикаго 4 2 2 4
3 Сент-Луис 2 1 1 3
4 Даллас 1 1 0 2
5 Виннипег 2 1 1 2
6 Миннесота 2 1 1 2
7 Аризона 2 1 1 2
8 Нэшвилл 3 1 2 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
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3 Калгари 3 1 2 3
4 Анахайм 2 1 1 2
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6 Сан-Хосе 2 0 2 1
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Торонто – Чикаго
 1 : 4
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Рейнджерс – Аризона
 2 : 1
17.10 02:00
Вашингтон – Калгари
 3 : 2 Б
17.10 02:00
Нью-Джерси – Флорида
 3 : 4
17.10 02:00
Коламбус – Детройт
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Вратари (КН)
И О
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 3 6
Евгений Малкин

Евгений Малкин

Питтсбург

 3 6
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 3 4
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

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Маккензи Блэквуд

Маккензи Блэквуд

Сан-Хосе

 1 0.92
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

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