Шестеркин получил штраф после массовой драки в конце матча «Рейнджерс» с «Аризоной»

В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Аризона» (2:1) произошла массовая драка.

В потасовке также принял участие российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. Всего в драке участвовало 13 хоккеистов.

После финальной сирены все игроки получили штрафы, в том числе и Шестеркин. Формальной причиной для двух минутного штрафа россиянину стало оставление им пределов вратарской.

Шестеркин в игре с «Аризоной» отразил 26 бросков и не дал реализовать буллит. В следующем матче «Рейнджерс» 20 октября сыграют с «Нэшвиллом».