Каменский верит в успех Романова в НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский считает, что российский защитник Александр Романов сможет проявить себя в НХЛ. Лучший защитник молодежного чемпионата мира-2019 подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем».

— Это молодой игрок, прошедший хорошую школу ЦСКА и здорово показавший себя в молодежной сборной, — отметил в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Думаю, в «Монреале» Романов способен дальше прогрессировать, раскрыться как ведущий защитник в НХЛ и добиться большого успеха. По тому, что он показывал в КХЛ и сборной, видно, что у Александра все в порядке и с мастерством, и с характером. Главное, все это развивать и продолжать расти над собой. Тогда его ждет успех за океаном.