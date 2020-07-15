НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Каменский верит в успех Романова в НХЛ

02:49
Теги:

Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский считает, что российский защитник Александр Романов сможет проявить себя в НХЛ. Лучший защитник молодежного чемпионата мира-2019 подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем».

— Это молодой игрок, прошедший хорошую школу ЦСКА и здорово показавший себя в молодежной сборной, — отметил в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский. — Думаю, в «Монреале» Романов способен дальше прогрессировать, раскрыться как ведущий защитник в НХЛ и добиться большого успеха. По тому, что он показывал в КХЛ и сборной, видно, что у Александра все в порядке и с мастерством, и с характером. Главное, все это развивать и продолжать расти над собой. Тогда его ждет успех за океаном.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1035447/aleksei-fomin/antrakt-novichka-nashim-khokkeistam-pridetsia-povremenit-s-debiutom-v-nkhl

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир