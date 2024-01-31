«Калгари» выступил с официальным заявлением об обвинениях Дюбе в сексуальном насилии

«Калгари» выпустил официальное заявление о ситуации с нападающим Диллоном Дюбе, которого обвиняют в сексуальном насилии.

Ранее стало известно, что Дюбе стал одним из пятерых обвиняемых по делу о сексуальном насилии после победы сборной Канады на молодежном чемпионате мира-2018 в канадском городе Лондон.

Во время благотворительного турнира по гольфу, посвященного победе канадцев, пять хоккеистов совершили действия сексуального характера по отношению к неназванной девушке 20-летнего возраста, предварительно напоив ее алкоголем. Девушка решилась сообщить об изнасиловании в 2022 году, когда заявила в полицию, а затем она подала иск на общую сумму 3,5 миллиона долларов.

21 января 2024 года Дюбе запросил у «Калгари» бессрочный отпуск из-за психологических проблем.

«Теперь клубу известно об обвинении в сексуальном насилии, выдвинутом против Дюбе. Мы серьезно относимся к ситуации. Поскольку дело находится на стадии судебного разбирательства, дальнейших комментариев у нас нет. На момент удовлетворения просьбы Диллона об отпуске нам не было известно о предъявленных обвинениях», — говорится в заявлении «Калгари».

Помимо Дюбе среди обвиняемых вратарь «Филадельфии» Картер Харт и защитник «Нью-Джерси» Кэл Фут, а также форварды Майкл Маклеод («Нью-Джерси») и Алекс Форментон («Амбри-Пиотте», Швейцария).