Нападающий «Коламбуса» Воронков забросил 12-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Россиянин открыл счет в начале третьего периода.

23-летний хоккеист забросил 12-ю шайбу в сезоне-2023/24. Теперь у него 25 (12+13) очков в 44 играх нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Сезон-2023/24 — дебютный для Воронкова в лиге.