«Калгари» выбрал Айдара Суниева под 80-м номером на драфте НХЛ

«Калгари» выбрал российского нападающего Айдара Суниева под 80-м номером НХЛ 2023 года.

18-летний уроженец Казани и воспитанник ЦСКА последние два сезона провел в канадских лигах. Ему в следующем сезоне предстоят выступления в студенческой NCAA за университет Массачусетса.