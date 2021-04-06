«Калгари» подписал контракт новичка с защитником минского «Динамо»
23:16
«Калгари» подписал стандартный контракт новичка с защитником Ильей Соловьевым. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.
20-летний уроженец Могилева был выбран на драфте-2020 под общим 205-м номером в 7-м раунде.
В сезоне-2020/21 Соловеьв выступал в КХЛ в составе минского «Динамо». Он провел 41 матч и набрал 9 (2+7) очков.
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