«Калгари» подписал контракт новичка с защитником минского «Динамо»

«Калгари» подписал стандартный контракт новичка с защитником Ильей Соловьевым. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

20-летний уроженец Могилева был выбран на драфте-2020 под общим 205-м номером в 7-м раунде.

The #Flames have signed defenceman Ilya Solovyov to a three-year entry-level deal!



Welcome to the #CofRed, Ilya! https://t.co/xrbf72kWKA — Calgary Flames (@NHLFlames) April 6, 2021

В сезоне-2020/21 Соловеьв выступал в КХЛ в составе минского «Динамо». Он провел 41 матч и набрал 9 (2+7) очков.