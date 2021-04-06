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НХЛ, регулярный чемпионат: «Айлендерс» — «Вашингтон» и другие матчи 7 апреля

16:00
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Al Bello, USA Today Sports
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Al Bello, USA Today Sports

В ночь со вторника на среду, 7 апреля, в НХЛ будет сыграно 9 матчей регулярного чемпионата. Матч «Виннипег» — «Ванкувер» перенесен из коронавируса в составе «Кэнакс».

«Филадельфия» — «Бостон». 02.00

«Айлендерс» — «Вашингтон». 02.00

«Каролина» — «Флорида». 02.00

«Коламбус» — «Тампа-Бэй». 02.00

«Нью-Джерси» — «Баффало». 02.00

«Рейнджерс» — «Питтсбург». 02.00

«Детройт» — «Нэшвилл». 02.30

«Чикаго» — «Даллас». 03.00

«Сан-Хосе» — «Анахайм». 05.30

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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