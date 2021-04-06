В ночь со вторника на среду, 7 апреля, в НХЛ будет сыграно 9 матчей регулярного чемпионата. Матч «Виннипег» — «Ванкувер» перенесен из коронавируса в составе «Кэнакс».

«Филадельфия» — «Бостон». 02.00

«Айлендерс» — «Вашингтон». 02.00

«Каролина» — «Флорида». 02.00

«Коламбус» — «Тампа-Бэй». 02.00

«Нью-Джерси» — «Баффало». 02.00

«Рейнджерс» — «Питтсбург». 02.00

«Детройт» — «Нэшвилл». 02.30

«Чикаго» — «Даллас». 03.00

«Сан-Хосе» — «Анахайм». 05.30

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.