НХЛ, регулярный чемпионат: «Айлендерс» — «Вашингтон» и другие матчи 7 апреля
16:00
В ночь со вторника на среду, 7 апреля, в НХЛ будет сыграно 9 матчей регулярного чемпионата. Матч «Виннипег» — «Ванкувер» перенесен из коронавируса в составе «Кэнакс».
«Филадельфия» — «Бостон». 02.00
«Айлендерс» — «Вашингтон». 02.00
«Каролина» — «Флорида». 02.00
«Коламбус» — «Тампа-Бэй». 02.00
«Нью-Джерси» — «Баффало». 02.00
«Рейнджерс» — «Питтсбург». 02.00
«Детройт» — «Нэшвилл». 02.30
«Чикаго» — «Даллас». 03.00
«Сан-Хосе» — «Анахайм». 05.30
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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