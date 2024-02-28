«Калгари» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» и «Лос-Анджелес» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 28 февраля и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Калгари» — «Лос-Анджелес» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Калгари» набрал 63 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке — 68 очков.