«Нэшвилл» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» и «Оттава» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 28 февраля и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Нэшвилл» — «Оттава» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Нэшвилл» набрал 68 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 53 очка.