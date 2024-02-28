«Калгари» победил «Лос-Анджелес»

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«Калгари» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Флэймз» одержали четвертую победу подряд.

Победную шайбу забросил белорусский нападающий Егор Шарангович.

«Калгари» набрал 63 очка и занимает 9-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке — 68 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Дано — 11 (Фиала, Даути), 32:08 — 0:1. Манджапане — 12 (Хэнифин, Маркстрем), 32:56 — 1:1. Коулмэн — 24 (Юбердо, Танев), 33:52 — 2:1. Фиала — 17 (Копитар, Байфилд), 38:54 — 2:2. Шарангович — 21 (Хант, Пеллетье), 52:09 — 3:2. Баклунд — 13 (п.в., Танев), 58:46 — 4:2.

Вратари: Маркстрем — Тэлбот (57:35 — 58:46, 59:37).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (10+13+14) — 22 (3+7+12).

Наши: — - Гавриков (21.40/0/-1).

28 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16450 зрителей.