«Калгари» победил «Коламбус», Задоров отдал передачу

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Коламбус» со счетом 6:2.

В составе «Флеймз» результативную передачу отдал российский защитник Никита Задоров.

«Калгари» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Коламбус» — десятый на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Коламбус» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Гудбрэнсон — 3 (Лучич), 2:10 — 1:0. Линдхольм — 19, 16:30 — 2:0. Боквист — 9 (Лайне, Дженнер), 17:50 — 2:1. Ткачак — 22 (Годро, Линдхольм), 35:44 — 3:1. Дюбе — 5 (мен., Манджапане), 39:13 — 4:1. Ружичка — 4 (Льюис, Задоров), 46:39 — 5:1. Веренски — 7 (Нюквист, Керали), 48:08 — 5:2. Тоффоли — 10 (Годро, Линдхольм), 51:04 — 6:2.

Вратари: Владарж — Мерзликинс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 41 (12+17+12) — 20 (12+4+4).

Наши: Задоров (20.21/4/+3) — Гавриков (21.19/2/0), Чинахов (12.51/0/-1).

16 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome. 9639 зрителей.