Сколько шайб надо забросить Овечкину, чтобы обойти Гретцки, Хоу и Ягра? Все расклады

Овечкину надо забить 133 гола, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

У 36-летнего россиянина теперь 761 шайба в лиге за карьеру. По этому показателю он располагается на четвертой строчке в истории НХЛ. Больше него забросили только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Таким образом, для того чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо еще 6 голов, на 2-е — 41, на 1-е — 134.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до 2026 года. Его зарплата составляет 9,5 миллиона долларов в год.