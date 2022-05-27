«Эдмонтон» вышел в полуфинал Кубка Стэнли

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«Эдмонтон» выиграл у «Калгари» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Коннор Макдэвид. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

Соперник «Эдмонтона» по полуфиналу определится в противостоянии «Колорадо» и «Сент-Луиса» (3-2).

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Калгари» — «Эдмонтон» — 4:5 ОТ (1:0, 3:4, 0:0, 0:1)

Голы: Манджапане — 3 (Коулмэн, Баклунд), 10:13 — 1:0. Баклунд — 5 (Стоун, Коулмэн), 25:41 — 2:0. Нерс — 2 (Драйзайтль, Хаймэн), 27:40 — 2:1. Пулюярви — 2 (Хаймэн), 29:56 — 2:2. Хаймэн — 8 (бол., Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 34:57 — 2:3. Годро — 3 (Шилингтон), 35:12 — 3:3. Ярнкрок — 1 (Задоров), 35:28 — 4:3. Бушар — 3 (Драйзайтль, Кит), 36:08 — 4:4. Макдэвид — 7 (Драйзайтль), 65:03 — 4:5.

Вратари: Маркстрем — Смит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (5+18+7+6) — 35 (6+13+14+2).

Наши: Задоров (15.48/1/+1) — -.

27 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Счет в серии: 1-4.