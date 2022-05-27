Галлан: «Это была худшая игра «Рейнджерс» в серии с «Каролиной»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (1:3).

«Я не думаю, что мы вообще играли в нашу игру. Мы просто так бросали по воротам весь вечер, вместо того, чтобы забрасывать шайбы, как мы делали в предыдущие ночи. Очевидно, для меня это была худшая игра из пяти матчей этой серии. Они довольно хорошо доминировали сегодня», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу «Каролины». Шестой матч пройдет 29 мая и начнется в 5:00 мск.