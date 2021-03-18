«Эдмонтон» в результативном матче разгромил «Калгари», Бэрри оформил ассистентский покер

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 7:2.

Защитник «Ойлерз» Тайсон Бэрри отметился ассистентским покером.

После этого матча «Эдмонтон» с 38 очками занимает третье место в Северном дивизионе, «Калгари» с 31 очком — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 3:7 (0:2, 1:1, 2:4)

Голы: Нюджент-Хопкинс — 11 (Макдэвид), 4:39 — 0:1. Пулюярви — 8 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 7:22 — 0:2. Кахун — 5 (Драйзайтль, Бэрри), 28:39 — 0:3. Линдхольм — 8 (Ткачак, Дюбе), 29:04 — 1:3. Макдэвид — 18 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 41:50 — 1:4. Чейссон — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 43:44 — 1:5. Нерс — 9 (Макдэвид, Пулюярви), 45:55 — 1:6. Кассиан — 2 (Хаас, Нерс), 48:38 — 1:7. Баклунд — 6 (Манджапане), 54:47 — 2:7. Годро — 12 (бол., Ткачак, Хэнифин), 56:04 — 3:7.

Вратари: Маркстрем — Смит.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (9+15+9) — 30 (9+13+8).

18 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.