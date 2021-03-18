Корнилов: у меня есть четкое ощущение, что может произойти обмен Григоренко на Барабанова

Комментатор и эксперт КХЛ-ТВ Кирилл Корнилов прокомментировал решение «Коламбуса» выставить на драфт отказов нападающего Михаила Григоренко.

— У меня есть четкое ощущение, что может произойти обмен Григоренко на Барабанова, который пойдет на пользу и тому, и другому. Барабанов будет больше ценен в системе «Коламбуса», а Григоренко — в системе «Торонто». Михаил — универсал, который может сыграть и в центре, и на краю. По его игре было видно, что он выглядит несколько потерянным в «Блю Джекетс». Ему долго не могли найти партнеров и постепенно урезали игровое время.

Григоренко — не игрок уровня Патрика Лайне, которого будут воспитывать и могут в одном матче посадить на один период в запас, а в следующем дать 20 минут игрового времени. Торторелле необходима стабильность — он отводит хоккеисту определенную роль, и он должен ей соответствовать, показывая нужный результат. Возможно, та роль, которую отвели Михаилу, ему не особо подходила и, играя в третьем-четвертом звене по девять минут, он совсем потух. По тому, как развивался этот сезон, его появление на драфте отказов не стало сюрпризом. Но ему не нужно опускать руки и смотреть в сторону КХЛ — в других командах тоже могут быть варианты. Определенный потенциал для игры в НХЛ у него точно есть. Барабанов же за счет своего мощного катания может больше подойти «Коламбусу» и понравиться Торторелле.

(Иван Богун)