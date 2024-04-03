«Монреаль» — «Флорида»: видеообзор матча

«Монреаль» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российские хоккеисты Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко сделали по одной голевой передаче. У первого теперь 19 (0+19) очков в этом сезоне, а у второго — 51 (22+29).

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