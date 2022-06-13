Кадри и Кольяно смогут сыграть за «Колорадо» в финале Кубка Стэнли

Форварды «Колорадо» Назем Кадри и Эндрю Кольяно восстановились после операций, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Оба игрока перенесли операции на пальцах рук после повреждений, полученных в полуфинальной серии против «Эдмонтона». Ожидается, что Кадри и Кольяно смогут сыграть в финале Кубка Стэнли.

В текущем плей-офф Кадри провел 13 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков. У Кольяно 3 (2+1) очка в 11 играх.