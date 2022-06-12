Защитник «Вашингтона» Орлов похвалил менеджмент «Тампы»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов похвалил «Тампу» за работу менеджмента.

«Для «Тампы» это огромное достижение, если учитывать конкуренцию в лиге. Отличная работа менеджмента, они всегда вносят точечные коррективы в состав. Это пример для лиги, как команда должна работать. У них уже два кубка подряд и могут завоевать третий», — цитирует Орлова ТАСС.

В финале Восточной конференции «Тампа» победила «Рейнджерс» со счетом 4-2 в серии.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» сыграет с «Колорадо». Первый матч серии пройдет 16 июня, начало — в 3.00 (мск).