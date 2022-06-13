Ландескуг: «Чтобы быть лучшими, нужно побеждать лучших, а «Тампа» будет защищать Кубок Стэнли второй год подряд»

Форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли против «Тампы».

«Чтобы быть лучшими, нужно побеждать лучших, а эти ребята защищают Кубок Стэнли второй год подряд. Так что мы взволнованы, это будет хороший финал», — приводит слова Ландескуга официальный сайт НХЛ.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» стартует 16 июня в Денвере.