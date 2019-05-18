Иван Барбашев: "Сент-Луис" очень тяжело работает и получает вознаграждение"

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" (2:1, 2-2) отметил, что команда старается играть мощно и работает над этим. Форвард забросил первую шайбу в этой встрече.

- Каждый раз, когда мы играем физически мощно и каждый раз, когда у нас есть шанс на атаку, то мы получаем своего рода импульс, - цитирует Барбашева официальный сайт НХЛ. - Этот импульс получают все, каждое звено. С начала серии мы очень тяжело работаем. Я просто думаю, что последние пару матчей мы получаем за это вознагарждение.