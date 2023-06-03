Источник: «Вашингтон» готов обменять нападающего Манту с включением в сделку другого актива

«Вашингтон» готов обменять форварда Энтони Манту, сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По информации источника, «Кэпиталс» готовы включить в сделку другой актив, чтобы сделать обмен более привлекательным для других команд.

Контракт 28-летнего игрока рассчитан еще на один сезон на сумму 5,7 миллионов долларов.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл 67 матчей за «Вашингтон», набрав 27 (11+16) очков.