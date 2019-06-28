Источник: у "Рейнджерс" мало шансов побороться за Панарина

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом, вряд ли перейдет в "Рейнджерс", сообщает New York Post.

Предполагается, что "синерубашечники" не смогут предложить больше семилетнего контракта по 11,25 миллиона долларов в год. Россиянин уже встретился с руководством "Нью-Йорка" и "Флориды". Также "Айлендерс" и "Колорадо" заинтересованы в форварде.

27-летний Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.