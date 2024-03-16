Исхаков забросил 16-ю шайбу в сезоне за фарм клуб «Айлендерс»

«Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Лавалю» со счетом 1:3.

В составе фарм-клуба «Айлендерс» единственную шайбу забросил форвард Руслан Исхаков.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 58 матчей в АХЛ, в которых набрал 42 (16+26) очка.