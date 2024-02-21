Инсайдер НХЛ: «Тампа» может выменять нового защитника на место травмированного Сергачева»

Инсайдер НХЛ Крис Джонстон заявил, что «Тампа» хочет выменять защитника «Калгари» Ноа Хэнифина на место травмированного Михаила Сергачева.

«Следите за «Тампой», они всегда нацелены урвать кого-нибудь в дедлайн. В руководстве клуба заинтересованы в Хэнифине, который может заменить травмированного Михаила Сергачева», — написал инсайдер в своей соцсети.

25-летний Сергачев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи российский хоккеист неудачно упал после столкновения и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.

В текущем сезоне защитник «Тампы» сыграл 34 матча, в которых набрал 19 (2+17) очков.

В сезоне-2023/24 27-летний Хэнифин принял участие в 56 встречах, в которых набрал 30 (9+21) очков.