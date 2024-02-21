Рыбин полагает, что критика в начале сезона сказывалась на игре Капризова в НХЛ

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о выступлении российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в последних матчах.

«Кирилл наконец-то нашел свою игру, мы хорошо помним, что в этом сезоне у него были и матчи с отрицательными показателями. Думаю, сейчас уже можно говорить о том, что у них заиграла вся команда в целом. У Капризова достаточно интересные голы, в основном с ближнего пятака, и набрать в одной игре шесть очков, как это было с «Ванкувером», — очень мощно. У Капризова есть потенциал для того, чтобы набирать еще больше очков. Возможно, поначалу на нем сказывалась та критика, которая была в начале сезона. Но Овечкина тоже ругали, а теперь он забивает дубли», — цитирует Рыбина RT.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Капризов провел 49 матчей за «Миннесоту», в которых забил 24 гола и сделал 35 результативных передач.