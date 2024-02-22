«Монреаль» проиграл «Баффало». Так забросил победную шайбу в меньшинстве

«Монреаль» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

У хозяев голами отметились Арбер Джекаи и Джейден Страбл. В составе «Сэйбрз» шайбы забросили Земгус Гиргенсонс, Джефф Скиннер и Алекс Так, причем победный гол был забит в меньшинстве.

«Баффало» набрал 54 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке — 52 очка.