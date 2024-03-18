Инсайдер НХЛ: «Аризона» может переехать в случае неудачи на земельном аукционе в июне»

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман сообщил, что «Аризона» может переехать в ближайшее время.

«Текущая ситуация не может продолжаться вечно. Однако нет конкретных планов и сроков строительства новой арены в случае выигрыша на торгах. Вопрос о переезде станет более актуальным, если владельцам клуба не удастся выиграть аукцион», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

«Койотс» второй сезон подряд играют на арене, которая принадлежит университету Аризоны. Стадион вмещает в себя 5 тысяч зрителей.

Команда занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах. 21 марта «Аризона» встретится с «Далласом». Начало — в 03.00 (мск).