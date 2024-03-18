Участник Матча звезд НХЛ-2017 Симмондс завершил карьеру

Бывший нападающий «Филадельфии» Уэйн Симмондс принял решение о завершении карьеры игрока.

Канадский форвард подпишет однодневный контракт с «Флайерз». 13 апреля клуб из Пенсильвании проведет домашний матч с «Нью-Джерси». Во время игры команда отдаст дань уважения хоккеисту.

В НХЛ 35-летний Симмондс сыграл 1037 матчей, в которых набрал 526 (263+263) очков. Кроме «Филадельфии» игрок выступал за «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Торонто».