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Илья Ковальчук: «Вышли 2 в 1, но я уже решил для себя, что буду бросать»

09:48
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Форвард «Монреаля» Илья Ковальчук отметился победной шайба в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (2:1 ОТ). Для 36-летнего россиянина это гол стал первым в составе «Канадиенс».

— Меня очень хорошо приняли в команде, — цитирует Ковальчука Montreal Gazzette. — Кажется, что я провел в этом клубе долгое время. Но на самом деле нахожусь здесь всего неделю. И с каждым днем чувствую себя все увереннее.

Очень рад, что удалось забить первый гол. Особенно в овертайме, что также важно для команды.

Очень хотел выйти на лед в овертайме, и тренерский штаб дал мне такой шанс. Мы вышли 2 в 1, но я уже решил для себя, что буду бросать.

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