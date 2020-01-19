Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук рассказал о задачах команды. После подписания контракта с канадским клубом 36-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков в 7 матчах.

— Наша цель — попасть в плей-офф, — приводит слова Ковальчука российская версия официального сайта лиги. — Мы собираемся это сделать, никто не сдается. Я — лишь один из солдат, так что буду выходить на лед и помогать своей команде выигрывать матчи.

«Монреаль» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зона плей-офф на семь очков.