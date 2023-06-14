ИИХФ не считает дискриминацией отсутствие Барбашева на постере с поздравлением «Вегаса»

Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал «СЭ», почему Международная федерация хоккея не поместила россиянина Ивана Барбашева на свой постер в честь завоевания «Вегасом» Кубка Стэнли.

«На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю» — сказал Традиф «СЭ».

В феврале 2023 года 27-летний россиянин был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса». На его счету 18 (7+11) очков в 22 матчах плей-офф. Для Барбашева это второй Кубок Стэнли — в 2019 году он стал обладателем трофея вместе с «Блюз».