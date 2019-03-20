Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической

Шведский голкипер "Нью-Йорка" Хенрик Лундквист признан самым стильным игроком лиги, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков НХЛ. 37-летний вратарь набрал 25,8 процентов голосов.
Вторым стал защитник "Нэшвилла" Пи-Кей Суббан – 7,6 процента. Третий – защитник "Сан-Хосе" Эрик Карлссон (4,6 процента). На четвертой строчке также расположился игрок "Шаркс" – защитник Брент Бернс (2,7 процента). Пятерку замкнул нападающий "Далласа" Тайлер Сегин – 2,4 процента.
В голосовании за обладателя лучшей прически победу одержал Карлссон из "Шаркс" – 18,4 процента голосов.
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