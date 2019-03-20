Игроки НХЛ выбрали лучшего маскота НХЛ. Просто посмотрите

Лучшим маскотом НХЛ по версии хоккеистов лиги стал талисман "Филадельфии" Гритти, сообщает официальный сайт Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги. За него проголосовали 69,4 процента опрашиваемых.

Второе место занял Медведь Карлтон, который является маскотом "Торонто" – 2,7 процента. Третий – талисман "Монреаля" Юппи! (2,4 процента).

На четвертой строчке расположился саблезубый тигр и маскот "Нэшвилла" Гнэш – 2,4 процента. Пятерку лучших замкнул Виктор И. Зеленый из "Далласа" (с англ. Victor E. Green звучит "victory green" - победа зеленая, прим. "СЭ") – 1,8 процента голосов.

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