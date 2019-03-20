Самый лучший бросок в НХЛ у Овечкина. Это мнение половины игроков лиги

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обладает лучшим ударом в лиге по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает официальный сайт организации. 33-летний россиянин набрал больше половины голосов (50,2 процента). В текущем сезоне Овечкин забросил 48 шайб в матчах за "Кэпиталз".

Второе место занял защитник "Монреаля" Ши Уэбер – 14,6 процента голосов. 20-летний финский нападающий "Виннипега" Патрик Лайне стал третьим (12,6 процента).

Форвард "Торонто" Остон Мэттьюс расположился на четвертой строчке с 8 процентами, а 29-летний нападающий "Тампы-Бэй" и одноклубник Никиты Кучерова Стивен Стэмкос с 1,9 процента замкнул пятерку лучших.

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