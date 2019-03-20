Игроки НХЛ выбрали лучшего вратаря. В топ-5 – два россиянина

Голкипер "Монреаля" Кэри Прайс стал лучшим вратарем по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает официальный сайт профсоюза. 31-летний канадец набрал 29,9 процента голосов.

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне с 17,3 процентами занял второе место, а российский голкипер "Тампы-Бэй" Андрей Василевский стал третьим (17,1 процент).

Марк-Андре Флери из "Вегаса" расположился на четвертой строчке (6,5 процента). Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский замкнул пятерку лучших – 4,8 процента.

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