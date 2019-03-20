Игроки НХЛ выбрали лучшего форварда лиги. Овечкин не попал в топ-5

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид признал лучшим форвардом по версии Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает официальный сайт организации. 22-летний канадец набрал 63,6 процента голосов.

Вторым стал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби – 17,2 процента. Третий – форвард "Колорадо" Натан Маккиннон ​(4,1 процента).

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров расположился на четвертом месте с 3,7 процентами голосов.

На пятой строчке оказался финский хоккеист русского происхождения Александр Барков (1,7 процента), который выступает за "Флориду".

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