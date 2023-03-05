Малкин повторил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут за карьеру
Российский нападающий «Питтсбург» Евгений Малкин повторил рекорд клуба по числу штрафных минут за карьеру.
36-летний россиянин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:4) получил малый штраф во втором периоде. Для Малкина это 1048 минута штрафа в 1043 играх в рамках регулярок. Он повторил клубный рекорд Кевина Стивенса (1048 в 522) по этому показателю.
Также в матче против «Флориды» Малкин сделал 40-ю результативную передачу в сезоне. Теперь на его счету стало 63 (23+40) очка в 62 играх.
По числу сезонов за «Питтсбург» с 40+ передачами (11) он уступает только Сидни Кросби (14) и Марио Лемье (12).
|5.03
|02:00
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Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
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Флорида – Питтсбург
|4 : 1
|5.03
|03:00
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Оттава – Коламбус
|5 : 2
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 3
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|- : -
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26