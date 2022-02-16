Игрок «Эдмонтона» отправил соперника на лед одним ударом в лицо. Видео

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» ударил кулаком в лицо форварда соперника Брендана Лемье.

Эпизод произошел в конце второго периода во время небольшой заворушки между двумя игроками. Между ними уже находился судья, когда Кейн неожиданно выбросил руку. Лемье не ожидал удара и отправился в нокдаун. Кейн получил двухминутное удаление за грубость.